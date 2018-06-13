Ещё
«Россия никому свою волю не навязывает»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антонов: Россия никому не навязывает свои ценности и волю 

RT на русском 1 час назад
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия твёрдо следует нормам международного права и не навязывает никому свои ценности и волю. Об этом он сказал на приёме в российском посольстве по случаю Дня России.
«Россия — влиятельный и ответственный участник международной жизни. Мы никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности, твердо следуя нормам международного права», — приводит слова Антонова ТАСС.
По его словам, цели России «предельно понятны», в том числе это «безопасность границ и создание благоприятных внешних условий для решения насущных задач внутреннего развития».
Также Антонов отметил, что Москва справилась со сложнейшими вызовами.
«Нам удалось обеспечить, несмотря на жесткие внешнеполитические и внешнеэкономические условия, стабильное поступательное развитие нашей страны и создать предпосылки для уверенного движения вперед», — сказал посол.
Ранее Антонов заявил, что Россия заинтересована в стабильных отношениях с США.
RT на русском: последние новости
Антонов заявил о заинтересованности России в стабильных отношениях с США Лавров назвал позитивным факт встречи Трампа и Ким Чен Ына В Госдуме отреагировали на меморандум Украины в ООН с обвинениями в адрес России
Комментарии25
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро17
ЕК озвучила условие выделения Украине миллиарда евро36
Стало известно о «секретных переговорах» по Донбассу337
Дорогой нефти приходит конец15
Полуголые учительницы встали на защиту коллеги464
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение