Пашинян объявил о начале нового этапа в отношениях Армении и РФ

Такое заявление он сделал в ходе встречи с новым российским послом Сергеем Копыркиным, сообщает пресс-служба правительства.

По словам Пашиняна, передает РИА Новости , «в дружественных и союзнических отношениях между Арменией Россией начался новый этап». Он подчеркнул, что правительство его страны стремится к взаимодействию с РФ во всех сферах.

Поздравив Копыркина с назначением, глава правительства Армении указал на значимость эффективного сотрудничества двух стран в рамках ЕАЭС и ОДКБ для успеха интеграционных процессов.

В мае во время встречи с Пашиняном в Сочи Владимир Путин также заявил, что Москва намерена активно сотрудничать с Ереваном на международной арене. По словам президента, Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером республики.

Следующая встреча Путина и Пашиняна, как ожидается, пройдет на этой неделе. Премьер-министр Армении приедет в Россию на чемпионат мира по футболу.