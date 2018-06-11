Пашинян объявил о начале нового этапа в отношениях Армении и РФ 

Такое заявление он сделал в ходе встречи с новым российским послом Сергеем Копыркиным, сообщает пресс-служба правительства.
По словам Пашиняна, передает РИА Новости, «в дружественных и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап». Он подчеркнул, что правительство его страны стремится к взаимодействию с РФ во всех сферах.
Поздравив Копыркина с назначением, глава правительства Армении указал на значимость эффективного сотрудничества двух стран в рамках ЕАЭС и ОДКБ для успеха интеграционных процессов.
В мае во время встречи с Пашиняном в Сочи Владимир Путин также заявил, что Москва намерена активно сотрудничать с Ереваном на международной арене. По словам президента, Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером республики.
Следующая встреча Путина и Пашиняна, как ожидается, пройдет на этой неделе. Премьер-министр Армении приедет в Россию на чемпионат мира по футболу.