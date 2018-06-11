Неприятные сюрпризы от союзников России

Транспортировка американских грузов теперь будет проходить через порты Курык и Актау. По мнению российских экспертов, в этом нет целесообразности — ни экономической, ни логистической. Российская сторона уверена в том, что присутствие на Каспии нужно США для создания своей инфраструктуры. При этом министр внутренних дел Казахстана «клятвенно заверил» Сергея Лаврова в том, что американские военные в их стране не появятся.

Цель США в сотрудничестве с Казахстаном вовсе не Афганистан, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«Казахстан — это стратегическая зона между Россией и Китаем, и внедриться в эту стратегическую зону для США было бы очень важным. Они хотели бы иметь определенную, пусть пока не очень большую — потому что большую Россия не допустит — зону контроля в Казахстане, которую они могли бы использовать как транзитный пункт и как зону, где они могут в определенном смысле выполнять разведывательные функции. Они бы хотели иметь зону, из которой они могли бы воздействовать на ситуацию, прежде всего, в северо-западном Китае и, возможно, в прилегающих районах России. Вот для чего американцы это делают».

Еще один повод для конфликта России с союзниками — это так называемые референс-лаборатории. Они были открыты на деньги США в Армении и Казахстане. Такие же лаборатории действуют на Украине и в Грузии . В них происходит сбор биоматериалов, цель которого до конца не понятна. Москва настаивает на получении доступа в эти учреждения.

«Мы имеем сегодня эрозию режима коллективной безопасности: дисциплина упала, и страны по разным поводам не выполняют какие-то обязательства. В нынешних условиях с точки зрения Москвы совершенно очевидно, что это недопустимо. Я думаю, что Москва совершенно правильно обратила внимание на выполнение этих союзнических договоренностей. События в Армении, да и ситуация, которая, может быть, сегодня складывается вокруг Казахстана, подчеркивает, что на территории постсоветского пространства американцы по-прежнему играют в эту контригру».