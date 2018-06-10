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Кадыров сделал заявление по «семерке»
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Кадыров заявил, что Россия «никуда не входит и не выходит» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители стран G7 в скором времени будут считать для себя честью быть принятыми в Москве, убежден глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не выходила из состава "большой восьмерки" и будет рада всех видеть в Москве.
"Нет сомнений в том, что скоро "семерка" будет считать для себя за честь быть принятой в Москве", — приводит слова Кадырова РИА Новости.
Глава Чечни подчеркнул, что Россия — самодостаточная страна, с богатейшими природными ресурсами, сильной армией, многонациональным, но единым народом, и для дальнейшего развития ей нет необходимости участвовать в различных клубах, таких как "семерка" или "восьмерка".
"Россия — великая держава! Она никуда не входит и не выходит. Если будет нужно, сама позовет, предложит войти", — считает Кадыров.
Кроме того, он заметил, что сейчас США и Европу раздирают противоречия, а Россия, Китай, Индия, другие страны, напротив, демонстрируют, что ШОС расширяет рамки политического и экономического сотрудничества; то же самое касается и БРИКС.
На прошедшем на днях саммите G7 в Канаде президент США Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего восстановления России в "восьмерке". Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил по итогам саммита, что Оттава не заинтересована в возвращении РФ в формат G8.
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