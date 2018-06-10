Кадыров сделал заявление по «семерке»

Кадыров заявил, что Россия «никуда не входит и не выходит»

"Нет сомнений в том, что скоро "семерка" будет считать для себя за честь быть принятой в Москве", — приводит слова Кадырова РИА Новости.

Глава Чечни подчеркнул, что Россия — самодостаточная страна, с богатейшими природными ресурсами, сильной армией, многонациональным, но единым народом, и для дальнейшего развития ей нет необходимости участвовать в различных клубах, таких как "семерка" или "восьмерка".

"Россия — великая держава! Она никуда не входит и не выходит. Если будет нужно, сама позовет, предложит войти", — считает Кадыров.