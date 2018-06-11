Ещё
Россия готовит ответ США из-за санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде рассказали, как будут отвечать на новые санкции США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ответ на новые санкции Соединенных Штатов, которые были введены в отношении пяти российских IT-компаний и трех физлиц, последует в рамках недавно принятого закона о контрсанкциях, передает РИА "Новости".
>> США ввели новые санкции против России
"Разумеется, реакция России на этот недружественный шаг неизбежно последует", — сказал Клинцевич
Он отметил, что для введения ответных санкций не потребуется дополнительных юридических процедур. По словам сенатора, в законе о контрсанкциях против США и других недружественных государств, который был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 июня, есть "все возможности" для "жесткого" ответа на действия Соединенных Штатов.
Также Клинцевич выразил мнение, что новые санкции США "не имеют под собой абсолютно никаких оснований". Он добавил, что действия американских властей похожи на форму "недобросовестной конкуренции".
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил симметричный и адекватный ответ на новые санкции США.
Российская Газета: последние новости
Что ждать от встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа Захарова поиронизировала над вирусной фотографией с лидерами "Группы семи" Путин рассказал о болезни Собчака
Комментарии52  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неприятные сюрпризы от союзников России671
У Анны Семенович нашли опухоль91
Новое оружие против России: что затеял Пентагон243
Мэй назвала условие для возвращения России в G8374
США ввели новые санкции против России184
Видео
00:15
У ресторана Бузовой произошло ЧП
Шоу-бизнес
00:57
США ввели новые санкции против России
США В мире
01:10
Неприятные сюрпризы от союзников России
Политика Статьи
02:59
Эстония арестовала «Петербург»
В мире
03:42
Новое оружие против России: что затеял Пентагон
Оружие Армия
02:47
В США рассказали об уникальности С-500
Армия
04:02
Минобороны анонсировало новый удар США по Сирии
В мире
03:33
Россиян предупредили о резком росте цен на молоко
Экономика Личный счет
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
00:33
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение