«Обсуждали судьбу российского журналиста»

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко в ходе телефонного разговора в субботу 9 июня обсуждали судьбу задержанного ранее в Киеве руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, рассказал глава РФ, передает ФАН.

«Обсуждали по моей инициативе судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно», — подчеркнул российский лидер.

Он уточнил, что воздержался бы от заявлений на этот счет, прежде всего, для того, «чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», передает НСН.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая нынешнего года на улице прямо рядом со своим домом. В этот же день сотрудники СБУ провели обыски в офисе «РИА Новости Украина» в Киеве. Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская . Очевидцы сообщали, что ворвавшиеся в редакцию люди были с домкратами.

Одновременно с этими событиями Гитлянская написала в своем фейсбуке о раскрытии «сети медиаструктур», используемых Москвой «для ведения гибридной войны» против Киева.

Через два дня после задержания Вышинского поступило сообщение о том, что его арестовали на два месяца. Соответствующее решение было вынесено Херсонским судом. Об этом заявил адвокат журналиста Андрей Доманский

Вышинского на Украине подозревают в государственной измене. Сам журналист находит это обвинение совершенно необоснованным. 1 июня на заседании суда Кирилл Вышинский объявил, что больше не хочет являться гражданином Украины, и попросил политической защиты у российского лидера Владимира Путина.

«Прошу принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты», — подчеркнул Вышинский на заседании, на котором рассматривалась апелляция на избранную для него ранее меру пресечения.

Журналист подчеркивает, что больше не считает себя гражданином Украины. Теперь у него есть только одно гражданство — Российской Федерации . Корреспондент надеется, что это заявление поможет «прекратить безосновательное давление на него и его друзей».

В четверг Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о возможности обмена Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова , приговоренного в России к 20 годам заключения.

Российский лидер отметил, что Россия пока не думала о подобном обмене. При этом президент указал на то, что Вышинский был арестован за журналистскую деятельность, а Сенцов осужден за террористическую.

«Это разные и несопоставимые вещи. Здравый смысл должен восторжествовать. И надеюсь, что мы добьемся освобождения Вышинского при помощи международных организаций», — сказал президент России.

Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала, что провела санкционированный обыск в банковской ячейке Вышинского и обнаружила там «более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет „Браунинг 1906“, а также „прямой трудовой договор“ Вышинского и МИА „Россия Сегодня“.

»Вышинскому создают образ комиссара с наганом. Россия точно не вооружает журналистов», — отметил в этой связи генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.

Херсона. Вскоре адвокат Вышинского рассказал об ухудшении здоровья задержанного. Защитник навестил Вышинского в СИЗО

«Существенных жалоб у него нет, но есть ухудшение состояния здоровья, вызванное плохим питанием», — сказал Доманский.

Он добавил, что Вышинскому нужно особое питание, а в настоящее время необходим осмотр врача.

«Я разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками и договоренностями по графику посещения. Сейчас эта работа ведется, но пока она не завершена», — сообщила Москалькова.

Она добавила, что в первую очередь хотела бы посетить на Украине Вышинского и нескольких других заключенных.