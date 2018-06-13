Пашинян прибыл в Москву

У самолёта Пашиняна ожидал талисман чемпионата мира по футболу 2018 года Забивака.

Во время визита в Россию премьер-министр Армении проведёт встречу с российским президентом Владимиром Путиным

Ранее стало известно, что Пашинян совершит визит в Москву.

11 июня Пашинян заявил о новом этапе отношений между Арменией и Россией.