РФ и Китай укрепили антиамериканский союз

Al Jazeera: на саммите ШОС Россия и Китай укрепили свой антиамериканский союз

В то время как Дональд Трамп подаёт неоднозначные сигналы, Россия и Китай, похоже, стали ещё ближе в своём антиамериканском союзе. Они — главные участники двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества. Восемь стран стремятся расширить свои экономические и стратегические связи с некоторыми соседними государствами. Президент Владимир Путин уже объявил о заключении новых торговых и инвестиционных соглашений со своим китайским коллегой. А Си Цзиньпин называет российского лидера своим лучшим другом. Репортаж Флоранс Луи из Пекина.

Орден дружбы для российского президента Владимира Путина, которым его наградили, как говорит Пекин, за выдающийся вклад в развитие Китая. Это признак ещё большего сближения между двумя лидерами и двумя странами. Они объявили о заключении нескольких бизнес-сделок, включая создание совместного инвестиционного фонда, а также проекты в Китае и России.

Сближение происходит на фоне роста напряжённости в отношениях с США. И Россия, и Китай оказались отстранены от встречи Трампа с Ким Чен Ыном , которая назначена на вторник. Несмотря на это, оба лидера стараются показать, что сохраняют влияние на Северную Корею

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Обсуждалась ситуация на Корейском полуострове. Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом установились мир и стабильность. Отрадно, что начавшийся межкорейский переговорный процесс идёт в логике российско-китайской дорожной карты корейского урегулирования. Недавние российско-северокорейские контакты подтверждают готовность : Обсуждалась ситуация на Корейском полуострове. Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом установились мир и стабильность. Отрадно, что начавшийся межкорейский переговорный процесс идёт в логике российско-китайской дорожной карты корейского урегулирования. Недавние российско-северокорейские контакты подтверждают готовность Пхеньяна к конструктивной работе.

Более близкий союз пойдёт на пользу и России, и Китаю. Россию обвиняют в том, что она вмешалась в избрание Трампа. Также она страдает от санкций из-за аннексии Крыма . Участники переговоров между Китаем и США пытаются избежать торговой войны. И США критикуют и противодействуют Китаю в его всё более агрессивных территориальных претензиях в Южно-Китайском море.

ФЛОРАНС ЛУИ, корреспондент Al Jazeera: Встреча между Китаем и Россией. Тёплая демонстрация дружбы между Си и Путиным, по словам российского президента, происходит в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства — партнёрства между странами, которые США называют своими экономическими противниками.

Соглашение, подписанное в пятницу, имеет большое значение для укрепления этого партнёрства. Флоранс Луи, Al Jazeera, Пекин.