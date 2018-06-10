Путин выступил с предложением по делу Скрипалей

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Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей 

RT на русском 35 минут назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию стран — членов «Большой семёрки» по поводу отравления в британском Солсбери.
«Что касается «дестабилизирующих действий», так же как в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери. Ничего конкретного опять сказано не было», — заявил он на пресс-конференции в Китае.
По его словам, солидарность «в этой связи возникает на какой-то очень зыбкой почве».
«Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с сотрудничеством», — заключил он.
Ранее лидеры G7 в итоговом коммюнике затронули «дело Скрипалей». Страны согласились с тем, что «очень вероятно», что Россия может быть причастна к событиям в Солсбери.
Лидеры «Большой семёрки» также призвали российскую сторону отказаться от «дестабилизирующего поведения».
Россия неоднократно опровергала причастность к данному инциденту, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Британией.
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