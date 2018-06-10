Путин раскрыл подробности беседы с Порошенко 

Президент России Владимир Путин прокомментировал разговор по телефону с украинским лидером Петром Порошенко.
Он отметил, что расценивает звонок Порошенко как сигнал о заинтересованности Киева в урегулировании ситуации на Украине. Об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает ТАСС.
«Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, что в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это очень надеюсь», — сказал он.
Среди тем, которых стороны коснулись в этом разговоре, были вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, а также дело главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в середине мая в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР.