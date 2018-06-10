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Мэй назвала условие для возвращения России в G8
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Мэй назвала условие для возвращения России в G8 

Газета.Ru 10 июня 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для того, чтобы Россия вернулась в состав G8, она должна изменить свое поведение, передает РИА "Новости".
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"Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует", — сказала Мэй.
Таким образом британский премьер ответила на вопрос журналиста, который поинтересовался, не считает ли Мэй, что американский президент Дональд Трамп не прислушивается к ее точке зрения по этому вопросу.
Ранее Тереза Мэй заявила о готовности ввести новые меры против России.
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