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МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
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МИД РФ: обострение в Донбассе свидетельствует, что Киев не намерен выполнять «Минск-2» 

ТАСС 1 час назад
США и европейские страны продвигают идеи силовой операции в Донбассе "по принуждению к миру". Об этом говорится в размещенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с участием главы российского дипведомства Сергея Лаврова в министерской встрече "нормандской четверки" 11 июня в Берлине.
"Что касается ооновского присутствия в Донбассе, то, как известно, в сентябре 2017 года Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции. Однако мы до сих пор не получили письменных поправок по этому документу. Вместо этого наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции "по принуждению к миру", установлению в регионе — до проведения там местных выборов — международной военно-гражданской администрации", — подчеркнули в дипведомстве.
В МИД отметили, что обострение ситуации в Донбассе свидетельствует о том, что Киев не намерен выполнять минские соглашения. "События последнего времени свидетельствуют, что киевские власти не намерены выполнять минские соглашения, грубо извращают их логику и последовательность, искусственно увязывают свою готовность продвигаться на политическом треке с полной военной капитуляцией Донбасса, контролем границы с Россией, — отметили в российском дипведомстве. — При этом украинская сторона не предлагает жителям юго-востока никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения, использует любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона".
Россия на министерской встрече "нормандской четверки" потребует восстановление статус-кво в "серой зоне" — населенных пунктах Золотое и Петровское, вновь занятых вооруженными силами Украины, а также разведения сил у Станицы Луганской. "После отвода тяжелой техники и вооружений это станет важным шагом в направлении достижения устойчивого режима прекращения огня в соответствии с положениями минских соглашений", добавили в министерстве.
>> Порошенко: над Севастополем поднимут украинский флаг
С конца апреля обстановка в Донбассе обострилась. Украинские силовики дважды атаковали позиции провозглашенной Донецкой народной республики в районе Горловки. Обе попытки были успешно отражены. Ряд западных СМИ связали обострение с попытками сорвать приближающийся чемпионат мира по футболу в России.
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