Путин поговорил с Порошенко

В субботу, 9 июня, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко провели переговоры по телефону. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается на сайте Порошенко, украинский президент в ходе разговора «подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных». Порошенко обратил внимание на голодовки, которые объявляют украинские заключенные, и «выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья».

Президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

До этого президенты говорили по телефону в феврале по инициативе украинского президента. Порошенко тогда рассказал, что обсудил с Путиным миссию миротворцев ООН для Донбасса и освобождение заложников среди ополченцев и украинских военных.