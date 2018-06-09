Путин поговорил с Порошенко 

В субботу, 9 июня, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко провели переговоры по телефону. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается на сайте Порошенко, украинский президент в ходе разговора «подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных». Порошенко обратил внимание на голодовки, которые объявляют украинские заключенные, и «выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья».
Президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.
Информацию о разговоре Путина и Порошенко ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
До этого президенты говорили по телефону в феврале по инициативе украинского президента. Порошенко тогда рассказал, что обсудил с Путиным миссию миротворцев ООН для Донбасса и освобождение заложников среди ополченцев и украинских военных.
В середине мая украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по делу о терроризме, объявил голодовку в колонии на Ямале. К голодовке присоединился осужденный по тому же делу Александр Кольченко, 7 мая он ее прекратил.