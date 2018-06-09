Ещё
Путин поговорил с Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поговорил с Порошенко 

Рамблер 48 минут назад
В субботу, 9 июня, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко провели переговоры по телефону. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается на сайте Порошенко, украинский президент в ходе разговора «подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных». Порошенко обратил внимание на голодовки, которые объявляют украинские заключенные, и «выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья».
Президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.
Информацию о разговоре Путина и Порошенко ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
До этого президенты говорили по телефону в феврале по инициативе украинского президента. Порошенко тогда рассказал, что обсудил с Путиным миссию миротворцев ООН для Донбасса и освобождение заложников среди ополченцев и украинских военных.
В середине мая украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по делу о терроризме, объявил голодовку в колонии на Ямале. К голодовке присоединился осужденный по тому же делу Александр Кольченко, 7 мая он ее прекратил.
Комментарии78  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян готовят к резкому росту цен на еду548
Москвичей предупредили о минусовой температуре9
У россиян потребовали визы для полета по России177
Генерал-майор написал открытое письмо Путину288
США перебросили на Украину военные самолеты431
Видео
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
02:12
США перебросили на Украину военные самолеты
Армия Войска
01:27
Москвичей предупредили о минусовой температуре
Новости Москвы Общество
02:19
У россиян потребовали визы для полета по России
Общество
00:39
Половина россиян не понимают смысла Дня России
Социология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение