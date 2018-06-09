Путин оценил действия Трампа на посту президента

"Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании", — заявил Путин в ходе интервью Сергею Брилеву в рамках программы "Вести в субботу", текст которого опубликован на сайте "Вести".

По мнению российского президента, "взаимоотношения между лидерами государств должны быть приемлемыми, цивилизованными".