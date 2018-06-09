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Путин оценил действия Трампа
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Путин оценил действия Трампа на посту президента 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин считает, что многие решения США и американского президента Дональда Трампа можно критиковать, но Трамп исполняет обещания, данные им в ходе избирательной кампании.
"Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании", — заявил Путин в ходе интервью Сергею Брилеву в рамках программы "Вести в субботу", текст которого опубликован на сайте "Вести".
По мнению российского президента, "взаимоотношения между лидерами государств должны быть приемлемыми, цивилизованными".
"Но это совсем не исключает принятие решений, которые тот или другой лидер считают важными и целесообразными для своей страны", — добавил он.
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