Названо возможное место встречи Путина и Трампа

Песков подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали возможную встречу в Вене

"Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", — сказал Песков журналистам.

Вместе с тем, по его словам, "каких-либо конкретных договоренностей, каких-то конкретных пониманий, какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется". "То есть в этом плане ничего не поменялось", — добавил он.

На уточняющий вопрос, обсуждал ли Путин на переговорах с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность проведения встречи с Трампом в Вене, Песков ответил: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом".

При этом он заметил, что данный вопрос — это предмет российско-американского обсуждения.

Путин и Трамп общались по телефону 20 марта.