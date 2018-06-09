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Названо возможное место встречи Путина и Трампа
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Песков подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали возможную встречу в Вене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Jorge Silva, pool
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать местом проведения их двусторонней встречи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", — сказал Песков журналистам.
Вместе с тем, по его словам, "каких-либо конкретных договоренностей, каких-то конкретных пониманий, какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется". "То есть в этом плане ничего не поменялось", — добавил он.
На уточняющий вопрос, обсуждал ли Путин на переговорах с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность проведения встречи с Трампом в Вене, Песков ответил: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом".
При этом он заметил, что данный вопрос — это предмет российско-американского обсуждения.
Путин и Трамп общались по телефону 20 марта.
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