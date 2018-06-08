Координатором Российской комиссии по трудовым отношениям станет вице-премьер Голикова

Проект указа внесен в правительство и может быть подписан президентом, сказал он. «Поскольку новое правительство, должен быть со дня на день подписан указ президента о назначении координатора РТК — Татьяны Голиковой», — сказал он.