Координатором Российской комиссии по трудовым отношениям станет вице-премьер Голикова 

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова, ставшая в мае вице-премьером, ответственным за социальную политику, станет координатором Российской комиссии по трудовым отношениям. Об этом ТАСС сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей, координатор стороны комиссии, представляющей общероссийские объединения работодателей Александр Шохин.
Проект указа внесен в правительство и может быть подписан президентом, сказал он. «Поскольку новое правительство, должен быть со дня на день подписан указ президента о назначении координатора РТК — Татьяны Голиковой», — сказал он.
Сейчас координатором остается вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве культуру и спорт.