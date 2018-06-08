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Голикова ответила на вопрос об обсуждении налогового маневра 22/22
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Голикова ответила на вопрос об обсуждении налогового маневра 22/22 

Газета.Ru 8 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что идея налогового маневра 22/22 не обсуждается в правительстве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данный маневр предполагает снижение ставки страховых взносов и повышение НДС до уровня 22%.
"Не обсуждается", — сказала Голикова, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил на «прямой линии», что задачей налоговых маневров является сокращение бедности в стране.
Он отметил, что речь идет о том, чтобы совершить определенный маневр в сфере налоговой и фискальной деятельности и направить ресурсы на сокращение количества людей, которые живут за чертой бедности.
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