Голикова ответила на вопрос об обсуждении налогового маневра 22/22

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что идея налогового маневра 22/22 не обсуждается в правительстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный маневр предполагает снижение ставки страховых взносов и повышение НДС до уровня 22%.

"Не обсуждается", — сказала Голикова, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на «прямой линии», что задачей налоговых маневров является сокращение бедности в стране.

Он отметил, что речь идет о том, чтобы совершить определенный маневр в сфере налоговой и фискальной деятельности и направить ресурсы на сокращение количества людей, которые живут за чертой бедности.