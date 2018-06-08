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Путина встретили в Китае «Катюшей»
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Военный оркестр Китая встретил Путина «Катюшей» 

РИА Новости 2 часа назад
Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал прибывшего с государственным визитом в столицу Китая президента РФ Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний, который находится в сердце Пекина, после чего на площади выступил военный оркестр Народно-освободительной армии КНР.
На церемонию официальной встречи Путин приехал на лимузине Mercedes, его ждал Си Цзиньпин для приветствия. Вначале лидеры вместе поприветствовали китайскую делегацию, а затем — российскую.
На площади выступил военный оркестр. На церемонии под залпы пушек были исполнены гимны России и Китая. Помимо этого, музыканты исполнили известную русскую песню "Катюша" и ряд других композиций.
Вслед за этим лидеры двух стран удалились вдвоём в сопровождении переводчиков.
Путин находится в Китае 8-10 июня. После переговоров в Пекине российский лидер отправится в Тяньцзинь на скоростном поезде вместе с Си Цзиньпином, чтобы посетить товарищеский матч юных хоккеистов России и Китая. Затем президент переедет в Циндао, где 9-10 июня примет участие в саммите ШОС и проведёт ряд встреч.
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