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Кадыров оправдался за прямую линию «без Чечни»
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Кадыров объяснил отсутствие вопросов о Чечне во время прямой линии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Отсутствие вопросов о Чечне во время «Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным» говорит о стабильности и благополучии в регионе, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Мы были в полной готовности ответить на любые вопросы, касающиеся Чеченской Республики. Считаю, что отсутствие таковых говорит о доверии, мире, стабильности и благополучии в Чечне», — написал Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, это не означает отсутствие проблем в Чечне.
«Жители Чечни могут быть уверены — мы прилагаем максимум усилий для развития экономики республики, снижения безработицы, работаем над повышением благосостояния населения», — написал Кадыров.
Напоммним, в четверг в 16-ой прямой линии президента России Владимира Путина в формате видеоконференции в ней приняла участие вся высшая номенклатура исполнительной власти — вице-премьеры и министры, губернаторы и главы госкорпораций. Перед началом разговора нам мельком показали мониторы с несколькими десятками «окон» — с дежурившими губернаторами и министрами.
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