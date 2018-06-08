Кадыров оправдался за прямую линию «без Чечни»

Кадыров объяснил отсутствие вопросов о Чечне во время прямой линии

«Мы были в полной готовности ответить на любые вопросы, касающиеся Чеченской Республики. Считаю, что отсутствие таковых говорит о доверии, мире, стабильности и благополучии в Чечне», — написал Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, это не означает отсутствие проблем в Чечне.

«Жители Чечни могут быть уверены — мы прилагаем максимум усилий для развития экономики республики, снижения безработицы, работаем над повышением благосостояния населения», — написал Кадыров.

Напоммним, в четверг в 16-ой прямой линии президента России Владимира Путина в формате видеоконференции в ней приняла участие вся высшая номенклатура исполнительной власти — вице-премьеры и министры, губернаторы и главы госкорпораций. Перед началом разговора нам мельком показали мониторы с несколькими десятками «окон» — с дежурившими губернаторами и министрами.