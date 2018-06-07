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Экс-президенту Эстонии запретили въезд в Россию
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СМИ: пригрозившему отделением Петербурга экс-президенту Эстонии запретили въезд в Россию 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу запретили въезд в Россию. Об этом сообщает телеканал ERR со ссылкой на источник.
По данным телеканала, Ильвес попал в список граждан, которым запрещен въезд в Россию.
Как отмечается, экс-президент Эстонии пока не прокомментировал данную информацию.
Ранее сообщалось, что в МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в Россию ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии.
4 июня Ильвес заявил, что Россия может лишиться Санкт-Петербурга в случае атаки на Эстонию.
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