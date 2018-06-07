СМИ: пригрозившему отделением Петербурга экс-президенту Эстонии запретили въезд в Россию

По данным телеканала, Ильвес попал в список граждан, которым запрещен въезд в Россию.

Как отмечается, экс-президент Эстонии пока не прокомментировал данную информацию.

Ранее сообщалось, что в МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в Россию ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии.