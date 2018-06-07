Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

Путин заявил, что осторожно относится к повышению пенсионного возраста

Российский лидер Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что осторожно относится к повышению пенсионного возраста в России

«Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. На что бы хотел обратить внимание. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством — это повышение доходов пенсионеров, причем значительное повышение их доходов», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном повышении пенсионного возраста.

Он отметил, что правительству в ближайшее время нужно будет это обеспечить.

«Потому что за этим и решение другой важной задачи — это уменьшение количества людей в два раза, которые живут за чертой бедности», — добавил он.

Он подчеркнул, что ключевой задачей во всей системе пенсионного обеспечения является «значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров».