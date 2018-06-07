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Путин объяснил нападки в адрес России
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Путин объяснил причины обвинений Запада в адрес России 

RT на русском 2 часа назад
Российский лидер Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что обвинения западных стран в адрес России — способ сдерживания страны.
«Это такой способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции. Потому что они вот эти бесконечные обвинения, они как бы создают базу для применения сдерживающих мер, как думают те, кто прибегают к таким средствам работы с Россией», — сказал он.
Президент объяснил, что в России видят угрозу, видят, что страна «становится для них конкурентом».
«Мне представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным, причем для подавляющего большинства участников международного общения», — добавил Путин.
Он отметил, что понимание этого всё-таки приходит к партнёрам России.
«Вы же видите, что во многих странах происходит. Там уже на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения», — указал он.
Он подчеркнул, что интересы других стран не должны «решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе в сфере экономики».
«Понимание этого приходит ко многим нашим партнёрам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты», — заключил глава государства.
RT на русском: последние новости
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