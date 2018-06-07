Путин объяснил изменения в правительстве

Президент России Владимир Путин объяснил небольшие изменения в составе правительства необходимостью быстрой реализации плана развития, который готовился полтора года предыдущим кабинетом.
Об этом он заявил во время "Прямой линии".
"Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет, — подчеркнул глава государства. — И я прекрасно знаю, что если бы мы на сто процентов "зачистили" все правительство и привели абсолютно новых людей — даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных — минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые".