Ещё
Путин объяснил изменения в правительстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой

Путин объяснил небольшие изменения в правительстве 

ТАСС 3 часа назад
Президент России Владимир Путин объяснил небольшие изменения в составе правительства необходимостью быстрой реализации плана развития, который готовился полтора года предыдущим кабинетом.
Об этом он заявил во время "Прямой линии".
"Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет, — подчеркнул глава государства. — И я прекрасно знаю, что если бы мы на сто процентов "зачистили" все правительство и привели абсолютно новых людей — даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных — минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые".
ТАСС: последние новости
Путин: военные провокации Украины во время ЧМ тяжело скажутся на ее государственности В Томской области на помощь многодетным семьям в 2017 году выделили 2 млрд рублей Путин считает, что обвинения в сговоре РФ с Трампом нельзя воспринимать иначе как шутку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»314
Лазарева призналась в неизлечимой болезни28
Россиянам приготовили несколько «чудес»99
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь116
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой41
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
07:55
Путин напомнил томскому губернатору о вежливости
Политика
01:20
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
В мире Украина
00:20
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
Происшествия Азия
00:50
Кровавый источник забил в Златоусте
Общество Происшествия
00:57
«Роскосмос» впервые показал отделение «Союза»
Наука Наука и техника
04:44
Путин отказался выводить военных из Сирии
Политика Армия
05:03
Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия
Политика
03:40
Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение