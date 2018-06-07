LIVE: Прямая линия с Путиным

7 июня в полдень в Гостином дворе стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным . Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы. Жители страны направили президенту почти 2 млн обращений.

В этом году формат общения президента с россиянами изменился: теперь в студии программы не будет гостей, задающих вопросы. Вместо этого организаторы установили интерактивные экраны. Такие экраны могут одновременно принимать до 45 сигналов. На них будут появляться SMS, MMS, видеозвонки. Также президент во время прямой линии будет поддерживать связь с главами регионов и членами правительства.