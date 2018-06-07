Россию обманом унизили в «рейтинге миролюбия»

Международный неправительственный «Институт экономики и мира» (IEP) составил и представил в Лондоне «Глобальный рейтинг миролюбия». Россию включили в десятку наименее миролюбивых стран мира, — не без удовольствия сообщила западная пресса.

Рейтинг стал разочарованием и для киевских властей. Петр Порошенко неоднократно объявлял, что Украина не собирается ни на кого нападать, и даже как-то раз назвал себя «президентом мира». Но «западные партнеры», составлявшие глобальный рейтинг миролюбия, поместили Украину на 152 место, всего на две позиции выше России. 152-я позиция, между Пакистаном Суданом , действительно логична для страны, напавшей на часть собственного населения.

Но по какому принципу в «хвосте» рейтинга оказалась Россия, которая — что очевидно — не ведет на своей территории войсковых операций с применением танков и авиации?

Deutsche Welle поясняет: при составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в категориях «безопасность в обществе», «продолжающиеся конфликты и милитаризация». В первой категории учитывался уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности. Во второй категории рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.

В самих этих критериях есть определенное лукавство. Количество полицейских, или, например, число заключенных проходят по статье «безопасность граждан», а не «миролюбие страны». Да и здесь не все так однозначно. Лидер среди стран по количеству заключенных — не Россия, а США. На Штаты приходятся 25% всех «сидельцев» в мире, при том, что население США — 5% от населения земного шара. Или, например, такой амбивалентный критерий, как число полицейских на энное количество душ населения. Здесь оказывается, что «полицейскими государствами» в большей степени являются, например, Испания Сингапур и сверхмиролюбивое княжество Монако

Еще больше вопросов ко второй категории — где речь идет собственно о миролюбии. По численности армия США — на втором месте в мире, а если считать по доле военнослужащих в населении, то и на первом. Общеизвестно, что те же Соединенные Штаты находятся на первом месте по размеру военного бюджета: 602,8 млрд долларов. Для сравнения, Россия тратит на оборону 61,2 млрд долларов.

Добавим, что США — первые среди стран НАТО по «военной доле» ВВП (3,62%). Россия же тратит 2,2% на оборону. Что же касается экспорта вооружений, то и здесь пальму первенства и желтую майку лидера по-прежнему удерживают Соединенные Штаты. На их долю, по данным SIPRI, приходится 34% всех мировых поставок оружия.

Тогда почему Россия — которой можно «вменить в вину» разве что борьбу с ИГИЛ в Сирии по просьбе законного правительства — оказалась в числе «самых немиролюбивых»? В то время как США, с их многолетними операциями в Афганистане, Ираке, а теперь и в той же Сирии (и это если не считать военного присутствия по всему миру) оказалась более чем на 30 позиций выше, на 121 месте.

Наверное, потому же, почему Австралия Канада оказались в топ-10 самых миролюбивых стран — даром, что они тоже участвуют в ударах по Сирии под руководством США, и других миссиях, курируемых американцами. Премьер-министр и МИД Австралии объявили атаки на Сирию «взвешенным и пропорциональным ответом» Дамаску и «четким сообщением» Москве — этого было достаточно для зачисления в «голуби мира» с присуждением почетного 13-го места? Или дело в том, что штаб-квартира «Института экономики и мира» находится в австралийском Сиднее , а главный филиал — в Нью-Йорке ? В любом случае, чем дальше, тем больше становится заметно, что западные рейтинги остаются мощным пропагандистским оружием в руках США.

Есть крылатая фраза, которую приписывают Марку Твену , а тот в свою очередь приписал ее британскому премьеру Дизраэли: «Существует три вида лжи — ложь, наглая ложь и статистика». Но когда выводы рейтинговых служб не «бьются» со статистическими данными, это, видимо, уже следующий уровень манипуляции общественным мнением.

Единственное, с чем пожалуй, можно согласиться в выводах IEP — так это с тем, что общий уровень миролюбия на планете снизился. Осмелимся предположить, что это произошло не без участия тех стран, которые выделили себе почетные места в соответствующем глобальном рейтинге.