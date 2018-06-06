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Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост
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Поклонская посоветовала актеру Ефремову не мечтать о передаче Крымского моста Украине 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала актеру Михаилу Ефремову, который предложил передать Крымский мост Украине, "даже не мечтать" об этом.
Актер в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что транспортный переход можно передать украинской стороне, чтобы она могла брать плату за проезд по нему. По мнению Ефремова, "с Украиной надо разбираться деньгами".
"Всем желающим "сдать", "продать", "купить", "обменять", "захватить" Крым скажу одно: расслабьтесь, дышите глубже и даже не мечтайте", — сказала журналистам Поклонская, комментируя высказывания Ефремова.
Депутат отметила, что не Ефремову решать вопрос о судьбе Крымского моста и Крыма.
"Уж точно не этому человеку стоит заниматься политикой и думать о судьбе около 3 млн человек, проживающих в Крыму и Севастополе… Мы в Крыму смотрим на подобную болтовню как на глупую, пустую трескотню человека, далекого от понимания смысла слов порядочности, чести и Родины", — сказала парламентарий.
Другой депутат от Крыма Руслан Бальбек также осудил слова актера.
"От высказываний Ефремова меня по-настоящему коробит. Складывается впечатление, что он либо залепил себе глаза и уши, либо его сердце внимает только открытой антироссийской пропаганде", — сказал он ТАСС.
>> Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине
Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина. Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год. Проезд по Крымскому мосту бесплатный.
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Комментарии61  Ещё 1 источник 
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