Москва отреагировала на резолюцию СБ ООН по Украине

В МИД назвали «важным сигналом» Киеву принятие заявления СБ ООН по Украине

Ранее СБ ООН принял заявление по ситуации на Украине.

По мнению дипломатов, данное решение является важным международным сигналом в адрес украинских властей с целью побуждения «к исполнению взятых на себя обязательств».

RT на русском: последние новости

Путин: Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет

В посольстве назвали цинизмом заявления премьера Швеции о влиянии России на выборы

Путин рассказал, с кем из мировых лидеров отмечал свой день рождения