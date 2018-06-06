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Москва отреагировала на резолюцию СБ ООН по Украине
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В МИД назвали «важным сигналом» Киеву принятие заявления СБ ООН по Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел России приветствует принятие Советом Безопасности ООН заявления по ситуации на Украине. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Считаем важным, что Совет указал на необходимость строгого выполнения «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», одобренного резолюцией СБ 2202 более трёх лет назад, а также мер, согласованных в «нормандском формате» и Контактной группе», — говорится в сообщении.
По мнению дипломатов, данное решение является важным международным сигналом в адрес украинских властей с целью побуждения «к исполнению взятых на себя обязательств».
«Минский «Комплекс мер» остаётся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта. Эффективное разрешение кризиса на Украине возможно только мирным политико-дипломатическим путём через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнули в МИД.
Как отметили в ведомстве, символично, что принятие заявление произошло, «когда Россия возглавляет Совет Безопасности».
>> СБ ООН принял заявление по Украине
Ранее СБ ООН принял заявление по ситуации на Украине.
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