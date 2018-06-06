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Стерлигов захотел стать мэром Москвы
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Стерлигов заявил о желании участвовать в выборах мэра Москвы 

Газета.Ru 14 часов назад
Предприниматель Герман Стерлигов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о желании принять участие в выборах мэра Москвы.
"Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо. Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей", — написал Стерлигов.
По его словам, прогнозируемая численность населения столицы через четыре года его правления — один миллион человек. Он также пообещал выделить "каждому взрослому женатому москвичу" дом и "хозяйство" в Московской, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях.
"Действовать обязуюсь быстро и решительно. Великий исход из Москвы начнется уже следующей весной после моей победы на выборах мэра в сентябре сего года", — написал бизнесмен.
Стерлигов также сообщил, что детальная программа расселения Москвы "разработана и апробирована".
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