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Депутат устроила фотосессию в мехах у детской песочницы
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Депутат устроила фотосессию в мехах у детской песочницы 

Рамблер 34 минуты назад
Депутат Первоуральской гордумы Наталья Воробьева опубликовала на своей странице в Facebook фотосессию на одной из детских площадок, куда члены «Единой России» завезли новый песок для песочницы.
1/8  Депутат-единоросс из Первоуральска Наталья Воробьева опубликовала в Facebook фотоссесию с собой у детской песочницы
Фото:
2/8  Детям привезли свежий песок и народная избранница, облаченная в меховое манто, сделала несколько постановочных фото с детьми и песочницей
Фото:
3/8  «За неделю в планах охватить более 120 песочниц в тех дворах, где есть установленные партийцами детские и спортивные площадки, — отметила автор поста. — Наш песок привезен из Южноуральска, он соответствует ГОСТу, санитарным нормам, имеется сертификат соответствия, документы о протокольном испытании»
Фото:
4/8  Судя по снимкам, игравшим здесь детям надели на шапки кепки с символикой партии, а сама Воробьева была, как пишет Znak.com, в пальто с мехом из шиншиллы
Фото:
5/8  «Дети не наш избиратель. Предлагаю организовать завоз рюмок в рюмочные!» — написал один из комментаторов
Фото:
6/8  Другая заметила, что на обновление песка в песочницах «в бюджете деньги заложены»
Фото:
7/8 
Фото:
8/8 
Фото:
Депутат-единоросс из Первоуральска Наталья Воробьева опубликовала в Facebook фотоссесию с собой у детской песочницы. Детям привезли свежий песок и народная избранница, облаченная в меховое манто, сделала несколько постановочных фото с детьми и песочницей.
«За неделю в планах охватить более 120 песочниц в тех дворах, где есть установленные партийцами детские и спортивные площадки, — отметила автор поста. — Наш песок привезен из Южноуральска, он соответствует ГОСТу, санитарным нормам, имеется сертификат соответствия, документы о протокольном испытании».
Судя по снимкам, игравшим здесь детям надели на шапки кепки с символикой партии, а сама Воробьева была, как пишет Znak.com, в пальто с мехом из шиншиллы.
«Дети не наш избиратель. Предлагаю организовать завоз рюмок в рюмочные!» — написал один из комментаторов.
Другая заметила, что на обновление песка в песочницах «в бюджете деньги заложены».
Комментарии48
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