Депутат устроила фотосессию в мехах у детской песочницы

Другая заметила, что на обновление песка в песочницах «в бюджете деньги заложены»

6/8 Другая заметила, что на обновление песка в песочницах «в бюджете деньги заложены»

«Дети не наш избиратель. Предлагаю организовать завоз рюмок в рюмочные!» — написал один из комментаторов

5/8 «Дети не наш избиратель. Предлагаю организовать завоз рюмок в рюмочные!» — написал один из комментаторов

Судя по снимкам, игравшим здесь детям надели на шапки кепки с символикой партии, а сама Воробьева была, как пишет Znak.com, в пальто с мехом из шиншиллы

4/8 Судя по снимкам, игравшим здесь детям надели на шапки кепки с символикой партии, а сама Воробьева была, как пишет Znak.com, в пальто с мехом из шиншиллы

«За неделю в планах охватить более 120 песочниц в тех дворах, где есть установленные партийцами детские и спортивные площадки, — отметила автор поста. — Наш песок привезен из Южноуральска, он соответствует ГОСТу, санитарным нормам, имеется сертификат соответствия, документы о протокольном испытании»

3/8 «За неделю в планах охватить более 120 песочниц в тех дворах, где есть установленные партийцами детские и спортивные площадки, — отметила автор поста. — Наш песок привезен из Южноуральска, он соответствует ГОСТу, санитарным нормам, имеется сертификат соответствия, документы о протокольном испытании»

Детям привезли свежий песок и народная избранница, облаченная в меховое манто, сделала несколько постановочных фото с детьми и песочницей

2/8 Детям привезли свежий песок и народная избранница, облаченная в меховое манто, сделала несколько постановочных фото с детьми и песочницей

Депутат-единоросс из Первоуральска Наталья Воробьева опубликовала в Facebook фотоссесию с собой у детской песочницы

1/8 Депутат-единоросс из Первоуральска Наталья Воробьева опубликовала в Facebook фотоссесию с собой у детской песочницы

Депутат Первоуральской гордумы Наталья Воробьева опубликовала на своей странице в Facebook фотосессию на одной из детских площадок, куда члены «Единой России» завезли новый песок для песочницы.

Наталья Воробьева Депутат-единоросс из Первоуральска опубликовала в Facebook фотоссесию с собой у детской песочницы. Детям привезли свежий песок и народная избранница, облаченная в меховое манто, сделала несколько постановочных фото с детьми и песочницей.

«За неделю в планах охватить более 120 песочниц в тех дворах, где есть установленные партийцами детские и спортивные площадки, — отметила автор поста. — Наш песок привезен из Южноуральска , он соответствует ГОСТу, санитарным нормам, имеется сертификат соответствия, документы о протокольном испытании».

Судя по снимкам, игравшим здесь детям надели на шапки кепки с символикой партии, а сама Воробьева была, как пишет Znak.com, в пальто с мехом из шиншиллы.

«Дети не наш избиратель. Предлагаю организовать завоз рюмок в рюмочные!» — написал один из комментаторов.

Другая заметила, что на обновление песка в песочницах «в бюджете деньги заложены».