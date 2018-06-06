Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассмешил министров, напомнив им правила подачи заявлений для регистрации брака, передает РИА Новости.
На заседании правительства обсуждались поправки к законодательству, позволяющие выбрать дату бракосочетания за год до предполагаемого торжества.
«Сейчас брак регистрируется — кто забыл из присутствующих — ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если это делается через портал государственных услуг. Это далеко не всегда удобно для будущих молодоженов", — сказал Медведев, рассмешив участников заседания.
По словам премьера, нововведения сделают более честной запись на «красивые» и знаменательные даты, популярные у молодоженов.
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