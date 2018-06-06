Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих

На заседании правительства обсуждались поправки к законодательству, позволяющие выбрать дату бракосочетания за год до предполагаемого торжества.

«Сейчас брак регистрируется — кто забыл из присутствующих — ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если это делается через портал государственных услуг. Это далеко не всегда удобно для будущих молодоженов", — сказал Медведев, рассмешив участников заседания.

По словам премьера, нововведения сделают более честной запись на «красивые» и знаменательные даты, популярные у молодоженов.