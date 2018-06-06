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Путин назвал главную цель России
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Путин назвал главную цель России 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия не может иметь никакой другой цели, кроме улучшения жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент напомнил в интервью Медиакорпорации Китая тезис председателя КНР Си Цзиньпина, озвученном, по его словам, на последнем съезде партии, — "стремление к улучшению жизни людей".
"Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан", — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте Медиакорпорации Китая.
"Исходя из этого мы и думаем о том, как выстроить, в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет", — отметил российский лидер.
Путин также обратил внимание на глубокие исторические связи и корни двух стран.
"Это не случайно, это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям, и это очень важно", — добавил он.
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