Президент Египта призвал сборную страны по футболу к победам на ЧМ-2018

По словам официального представителя Бассема Рады, ас-Сиси пожелал успеха футболистам, выразив уверенность в том, что «спортсмены полностью осознают всю степень возложенной на них ответственности». «Он призвал сборную приложить все усилия, чтобы осчастливить египетский народ победами», — отмечается в сообщении президентской канцелярии.

"Через несколько дней наша сборная вступит в игру на чемпионате мира, и сегодня мы очень рады встретить наших героев, — написал после встречи ас-Сиси на своей официальной страничке в Twitter. — Я абсолютно уверен в сынах Египта, их желании выиграть и высоко поднять имя страны. И мы все должны поддержать сборную Египта".

На встрече присутствовал и нападающий сборной, игрок английского клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах , получивший травму в ходе финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3). Он сообщил, что «быстро восстанавливается и идет на поправку». По информации местных СМИ, он продолжит курс реабилитации уже в России.

Сборная Египта по футболу, которая примет участие в чемпионате мира впервые за 28 лет, вылетает в РФ в воскресенье, где начнет тренировки на своей базе в Грозном . Египтяне сыграют в группе А против команд Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).

Поддержать своих спортсменов в Россию из Египта направляются свыше пяти тыс. болельщиков. А для тех, кто не сможет лично присутствовать на стадионах, обещают власти, в дни чемпионата по всей стране будет установлено около тысячи экранов, на которых будет вестись прямая трансляция.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.