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Президент Египта призвал сборную страны по футболу к победам на ЧМ-2018
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Президент Египта призвал сборную страны по футболу к победам на ЧМ-2018 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТАСС
КАИР, 9 июня. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в субботу в президентском дворце национальную сборную страны по футболу, которая в воскресенье направляется в РФ для участия в чемпионате мира. Об этом сообщила канцелярия главы государства.
По словам официального представителя Бассема Рады, ас-Сиси пожелал успеха футболистам, выразив уверенность в том, что «спортсмены полностью осознают всю степень возложенной на них ответственности». «Он призвал сборную приложить все усилия, чтобы осчастливить египетский народ победами», — отмечается в сообщении президентской канцелярии.
"Через несколько дней наша сборная вступит в игру на чемпионате мира, и сегодня мы очень рады встретить наших героев, — написал после встречи ас-Сиси на своей официальной страничке в Twitter. — Я абсолютно уверен в сынах Египта, их желании выиграть и высоко поднять имя страны. И мы все должны поддержать сборную Египта".
На встрече присутствовал и нападающий сборной, игрок английского клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах, получивший травму в ходе финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3). Он сообщил, что «быстро восстанавливается и идет на поправку». По информации местных СМИ, он продолжит курс реабилитации уже в России.
Сборная Египта по футболу, которая примет участие в чемпионате мира впервые за 28 лет, вылетает в РФ в воскресенье, где начнет тренировки на своей базе в Грозном. Египтяне сыграют в группе А против команд Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).
Поддержать своих спортсменов в Россию из Египта направляются свыше пяти тыс. болельщиков. А для тех, кто не сможет лично присутствовать на стадионах, обещают власти, в дни чемпионата по всей стране будет установлено около тысячи экранов, на которых будет вестись прямая трансляция.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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