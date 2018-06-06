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«Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет»
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Путин: Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что российский народ всегда выберет суверенитет, передает РИА "Новости".
"Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
Также Путин сказал, что Россия будет уделять серьезное внимание позиционированию на международной арене как страна, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы партнеров и будет добиваться соблюдения своих собственных интересов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не может иметь никакой другой цели, кроме улучшения жизни граждан.
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Комментарии95  Ещё 9 источников 
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