Путин назвал условие исчезновения России

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Путин: Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
Народ России всегда выберет суверенитет, заявил глава государства Владимир Путин.
Как заявил Путин, он «исходит из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет». По его словам, народ России «всегда выберет первое», передает РИА «Новости» со ссылкой на Медиакорпорацию Китая.
>> Путин назвал главную цель России
Напомним, Путин сказал, что Россия стремится к поступательному развитию, росту экономики, приданию экономике инновационного характера, развитию инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечению безопасности.
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