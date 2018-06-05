Путин предложил предоставить Донбассу особый статус 

Украина могла бы предоставить Донбассу особый статус, заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийскому каналу ORF.
Путин напомнил журналисту, что то же самое произошло в России с Чечней, которой в рамках федерации был предоставлен статус, давший ей большую самостоятельность.
По словам главы государства, это решение было «очень сложным», однако принять его пришлось, так как террористы запрещенной в России группировки «Аль‑Каиды» хотели «оторвать» Чечню, создав исламский халифат от Черного до Каспийского моря.