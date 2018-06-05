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Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
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Путин предложил предоставить Донбассу особый статус 

Рамблер 1 час назад
Украина могла бы предоставить Донбассу особый статус, заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийскому каналу ORF.
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Путин напомнил журналисту, что то же самое произошло в России с Чечней, которой в рамках федерации был предоставлен статус, давший ей большую самостоятельность.
По словам главы государства, это решение было «очень сложным», однако принять его пришлось, так как террористы запрещенной в России группировки «Аль‑Каиды» хотели «оторвать» Чечню, создав исламский халифат от Черного до Каспийского моря.
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