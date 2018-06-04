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Путин сравнил Навального с Саакашвили
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Путин сравнил Навального с Саакашвили 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Президент Владимир Путин, говоря в понедельник с ведущим австрийского телеканала ORF об Алексее Навальном, заявил, что на политической сцене в России не нужны политики сродни бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
«Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании», — передает слова главы государства пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул, что «России, нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно». Он отметил, что проблемы есть везде, в любой стране.
«Можно выхватить эту проблему и начать ее раскручивать или позиционировать себя на предполагаемых решениях этого вопроса. Но если нет ни одного позитивного начала и предложений, как решать ту или другую проблему, как решать тот или другой вопрос, тогда люди на это не очень и реагируют», — сказал он.
По словам главы государства, избиратель в России достаточно зрелый, он смотрит не только на привлекательные лозунги, но и на предлагаемые способы решения проблем. «А если ничего не предлагается, то тогда эти люди неинтересны», — добавил Путин.
По его словам, чтобы власть вступила в диалог с политической силой, у нее должен быть общественный вес. «А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?» — добавил президент.
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