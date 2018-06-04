Путин поспорил с австрийским журналистом из-за Украины

Украинская армия, как и повстанцы Донбасса, используют вооружение российского производства, именно поэтому нельзя утверждать, что в крушении малайзийского Boeing виновата Россия . Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF (полную беседу на русском приводит сайт Кремля). Это был ответ на вопрос журналиста, который попросил «признать», что сбившая самолет ракета была российского происхождения.

Путин также обратил внимание, что к расследованию по Boeing не допустили Россию, но привлекли Украину , которая является заинтересованной стороной, «Наши аргументы в расчет не принимаются, нас никто в этой комиссии слушать не хочет». На это журналист попросил объяснить, какой интерес у некоторых стран, в том числе и Малайзии , в том, чтобы обвинять Россию. В свою очередь российский президент напомнил, что недавно официальные лица Малайзии заявили, что нет доказательств причастности России к произошедшему.

«Если мы хотим действительно разобраться в этом ужасном событии и выявить все факторы, которые бы позволили нам сделать окончательный вывод, то нужно принимать во внимание все аргументы, в том числе и российские», — отметил Путин.

В аргументы России мало кто верит из-за событий в Крыму в 2014 г., потому что российская сторона сначала отрицала присутствие военных на полуострове до референдума, а потом признала, отметил журналист. Армия России была в Крыму всегда, поскольку там располагалась военная база, ответил Путин. Он попросил ответить журналиста на вопрос, были ли события на Украине в 2014 г. «вооруженным антиконституционным переворотом и захватом власти», но он лишь ушел от ответа. Путин подчеркнул еще раз, что на Украине произошел вооруженный антиконституционный переворот и захват власти, поэтому Россия в свое время просто увеличила число военнослужащих в Крыму для охраны военных объектов.

«Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме», — сказал Путин. По его словам, военнослужащие из России лишь помогли обеспечить проведение независимых выборов.

Австрийский журналист все же выразил мнение, что референдум был антиконституционным, потому что не соответствовал украинскому законодательству и нет никого, «кто признал бы это голосование». Путин назвал эти доводы неубедительными. Кроме того, он подчеркнул, что нет таких условий, при которых бы Россия отдала Крым Украине.