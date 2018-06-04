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Путин оценил возврат Крыма Украине
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Путин: нет условий, при которых Крым вернется в состав Украины 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине.
"Нет таких условий", — заявил президент в интервью австрийскому телеканалу ORF, отвечая на соответствующий вопрос.
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Путин посетит Вену с рабочим визитом 5 июня. В ходе поездки запланированы переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии62  Ещё 7 источников 
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