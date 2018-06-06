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«Остыньте, господа!»: РФ ответила на обвинения Швеции
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«Остыньте, господа!»: РФ ответила на обвинения Швеции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российское посольство в Стокгольме ответило на заявление премьер-министра Швеции Стефана Левена, о том, что Россия якобы представляет угрозу «влияния» на парламентские выборы в королевстве.
Выборы пройдут 9 сентября. Как сообщает посольство в Facebook, премьер в заявлении для СМИ «без малейших колебаний вновь указал на Россию как на „главную угрозу влияния“. Посольство считает такие слова „верхом бестактности и цинизма“. Российская сторона возмущена утверждениями, что „вслед за США и Францией“ Швеция „неизбежно“ станет объектом вмешательства со стороны Кремля.
Посольство отметило, что находящиеся „на грани клиники“ антироссийские выпады Стокгольма участились. Так, посольство напомнило, что глава МИД Швеции Маргот Вальстрем заявила об „угрозах для оппозиционных журналистов в России“ — так она отреагировала на „убийство“ Аркадия Бабченко.
Кроме того, шведское правительство отказалось направить делегацию в Россию на чемпионат мира по футболу. Посольство обвинило власти Швеции в „попытках привнести в спорт дух дешевого политиканства“.
»Пропагандистские трюки» посольство объясняет «предвыборной лихорадкой шведского руководства».
«Здравому разуму неподвластно, что стоит за этими надуманными формулировками», — говорится в сообщении.
Посольство отметило, что «Швеция — далеко не эталон свобод и демократии», о чем свидетельствуют данные ООН по проблеме расовой дискриминации.
«Остыньте, господа хорошие! Неужели вы до сих пор не поняли, что беспардонный коллективно-обвинительный нажим в адрес Москвы не срабатывает и в итоге бьет по вашей же репутации? Не лучше ли вам накануне выборов перестать обманываться и задуматься о том, как восстанавливать загнанные вами же в тупик отношения с соседней Россией?» — сказано в сообщении.
Напомним, Швеция составила «пугающий» сценарий войны НАТО с Россией.
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