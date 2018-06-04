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В России отреагировали на «Удар сабли» НАТО
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Путин провел масштабные увольнения силовиков
Путин провел масштабные увольнения силовиков

Кремль отреагировал на балтийские учения НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Россия всегда внимательно отслеживает проходящие вблизи ее границ учения НАТО и принимает необходимые меры безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
>> Учения НАТО стартовали в Литве
Комментируя начавшиеся на Балтике учения Североатлантического альянса Saber Strike 2018, Песков подчеркнул, что «в Москве всегда внимательно отслеживают все маневры, которые осуществляются по линии НАТО, особенно те, которые имеют ту или иную степень приближенности к нашим границам».
«Разумеется, по линии соответствующих наших ведомств принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей страны на фоне таких маневров», — передает ТАСС слова Пескова.
Напомним, в воскресенье военные учения НАТО начались в Латвии. В учениях Saber Strike 2018 («Удар сабли»), которые пройдут с 3 по 15 июня, задействованы военные из Албании, США, Дании, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Германии.
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