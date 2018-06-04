С. Собянин принял участие во встрече Д. Медведева с членами Совета фонда «Сколково» 

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во встрече председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с членами Совета фонда «Сколково», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Встреча прошла в библиотеке международной гимназии «Сколково» в одноименном инновационном центре.
На встрече участники обсудили развитие инновационного центра. По словам Д. Медведева, у страны стоит задача совершить научный и технический прорыв. Премьер-министр уточнил, что правительство и дальше будет уделять внимание развитию проекта.
Инновационный центр «Сколково» — строящийся в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий.