С. Собянин принял участие во встрече Д. Медведева с членами Совета фонда «Сколково»

На встрече участники обсудили развитие инновационного центра. По словам Д. Медведева, у страны стоит задача совершить научный и технический прорыв. Премьер-министр уточнил, что правительство и дальше будет уделять внимание развитию проекта.