Путин подписал ответ США

Путин утвердил закон о контрсанкциях

Президент РФ Владимир Путин 4 июня подписал закон о контрсанкциях в отношении США и других государств, которые поддерживают санкции против России . Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума приняла документ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки или иных иностранных государств» в мае. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Этот законопроект 13 апреля внесли на рассмотрение руководители фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин . Ограничения, среди прочего, предлагалось ввести на ввоз алкогольной, табачной продукции и лекарственных средств. Речь также шла о запрете или ограничении на привлечение высококвалифицированных американских специалистов к работе в РФ.

К третьему чтению из документа убрали упоминания отдельных отраслей и видов продукции, чтобы избежать «излишней конкретизации». Закон дает правительству право вводить различные меры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России. Также закон не затронет товары, которые россияне привозят для личного пользования.

Закон дает президенту право запрещать или приостанавливать сотрудничество России с «недружественными» странами и компаниями, которые «прямо или косвенно» находятся под их юрисдикцией. Также глава государства может запрещать или ограничивать ввоз/вывоз продукции или сырья этими компаниями. Список такой продукции будет определять правительство.