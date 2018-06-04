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Путин высказался о пожизненном президентстве
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Путин высказался о пожизненном президентстве 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Президент Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в понедельник отказался спекулировать на тему референдума, призванного сделать его пожизненным лидером.
Отвечая на вопрос журналиста о референдуме, который может быть проведён, чтобы сделать российского лидера пожизненным президентом, Путин сказал:
«Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьёзно с уровня президента Российской Федерации».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил подумать о принятии решения относительно продления полномочий главы государства больше, чем на два срока. По его мнению, россияне, а также Совет Федерации, Госдума или другие госинституты могли бы инициировать проведение всенародного референдума по этому вопросу.
Комментируя данное предложение, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в повестке верхней палаты парламента нет вопроса о продлении полномочий главы государства.
25 мая Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что не собирается переизбираться больше двух сроков подряд, подчеркнув, что в этом вопросе строго придерживается Конституции Российской Федерации.
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