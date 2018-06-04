Путин высказался о пожизненном президентстве

Президент Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в понедельник отказался спекулировать на тему референдума, призванного сделать его пожизненным лидером.

Отвечая на вопрос журналиста о референдуме, который может быть проведён, чтобы сделать российского лидера пожизненным президентом, Путин сказал:

«Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьёзно с уровня президента Российской Федерации».

Комментируя данное предложение, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в повестке верхней палаты парламента нет вопроса о продлении полномочий главы государства.