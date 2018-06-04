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Путин успокоил Евросоюз
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Путин успокоил Евросоюз 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российский президент Владимир Путин рассказал, что у страны нет цели разобщить Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, Путин дал интервью в преддверии своего визита в Вену. По его словам, российская сторона не преследует цели что-то или кого-то разобщить в ЕС.
"Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером", — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что власти Австрии введут ограничения на полеты над Веной в связи с визитом российского президента Владимира Путина 5 июня. Для обеспечения безопасности в воздухе и на земле будут задействованы десять самолетов и семь вертолетов, разведывательный радар и 800 солдат.
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