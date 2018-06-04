Путин поговорит в Вене о наболевшем

Путин обсудит в Вене тему надежности транзита газа через Украину

Он отметил, что вопрос транзита российского газа через Украину обсуждается как в ходе двусторонних контактов межд Россией и Австрией, так и в более широких форматах.

"Вопрос стоит давно и зависит от многих факторов, в том числе готовности Киева обеспечивать надежность этих поставок, и это является ключевым фактором для принятия решений на уровне руководства наших европейских партнёров, соответствующих энергетических концернов. О готовности сохранять такой транзит в определённых объемах говорил президент Российской Федерации, так что эта тема, наверное, тоже будет обсуждаться", — сказал российский посол.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В мае президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что запуск проекта газопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС , и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.