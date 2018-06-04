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Сахалинцы захотели «крымского счастья»
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Сахалинцы захотели «крымского счастья» 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Депутаты думы Сахалинской области попросят президента Владимира Путина и правительство России построить мост на Сахалин. По словам спикера облдумы Андрея Хапочкина, в адрес правительства Сахалинской области в преддверии прямой линии с президентом РФ от местных жителей поступает огромное количество просьб построить мост на материк, передает ТАСС.
>> Новый российский мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Отмечается, что жизнь на Сахалине значительно дороже, чем в соседних регионах из-за периодических проблем с доставкой грузов на остров, пишут «Известия».
Речь о том, что Сахалин с материком может связать мост, зашла после ввода в эксплуатацию Крымского моста. При этом его сроительство обойдется в 3,5 раза дороже, чем моста через Керченский пролив — в 540,3 млрд руб, передает «Газета.ру».
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