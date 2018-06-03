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Песков рассказал об отношении Путина к вопросам россиян
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Песков рассказал об отношении Путина к вопросам россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопросы, поступившие к "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, будут также переданы и главам регионов и профильным министрам, сообщил в воскресенье в программе "Воскресное время" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
>> Прямая линия с Владимиром Путиным сменит формат
"…И по линии регионов — мы стараемся снабжать глав (вопросами), чтобы они видели реальную картину. Мы стараемся делать подборки для министров — по линии каждого министерства… Наиболее чудовищные ситуации решаются сразу… Путин он потому и Путин, что для него любая проблема гражданина становится проблемой государственного масштаба…", — сказал Песков.
Он добавил, что к любому вопросу президент России относится с абсолютно равным вниманием — будь то проблема дорог, проблема коррупции или проблема полосок для тестера диабета, которые не может получить какая-то пациентка.
Кроме того, по словам Пескова, президент может выводить на связь глав регионов и некоторых крупных руководителей госкомпаний, чтобы вместе с ними искать ответы на поступившие вопросы.
Также Песков пояснил, что в эти выходные дни президент РФ работает по уже поступившим вопросам "прямой линии" (в настоящее время поступило более 800 тысяч вопросов).
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня. Глава государства во время общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.
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