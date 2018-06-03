Хантсман раскрыл настоящую причину купания в проруби

России Посол США Джон Хантсман принял участие в крещенских купаниях в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, чтобы посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным в количестве погружений в ледяную воду. Об этом Хантсман сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Его попросили передать ощущения от погружения зимой в ледяную прорубь.

"Когда вы погружаетесь в воду такой низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться трижды, потому что президент Путин поступил так же", — ответил Хантсман, которому, по его убеждению, удалось в плане закалки обойти президента РФ.

"Это посылает важный сигнал о том, способен ли народ Соединенных Штатов совершить этот [обряд] правильным образом", — добавил американский посол.

Он дипломатично ответил на вопрос, кто победил в этом неофициальном состязании: "Комментаторы в этой стране (в России — прим. ТАСС ) в общем заключили, что США сделали все верно".

20 января Хантсман посетил Воскресенский Новоиерусалимский монастырь в сопровождении членов семьи, представители РПЦ провели дипломата в обитель, рассказали об истории икон, а затем он, его супруга и его дочь Грей зажгли свечи.

После этого Хантсман и сотрудники диппредставительства отправились к реке Истра, где был оборудован спуск в воду. Посол появился перед камерами в махровом синем халате и в традиционных русских валенках. Промозглая погода ничуть не напугала дипломата. Оставшись в шортах, он проследовал к воде, окунулся три раза и остался весьма довольным, приобретя, по его словам, этот "незабываемый опыт", а другие американские дипломаты последовали примеру посла.