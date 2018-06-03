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Хантсман раскрыл настоящую причину купания в проруби
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Хантсман раскрыл настоящую причину купания в проруби 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Посол США в России Джон Хантсман принял участие в крещенских купаниях в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, чтобы посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным в количестве погружений в ледяную воду. Об этом Хантсман сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.
Его попросили передать ощущения от погружения зимой в ледяную прорубь.
"Когда вы погружаетесь в воду такой низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться трижды, потому что президент Путин поступил так же", — ответил Хантсман, которому, по его убеждению, удалось в плане закалки обойти президента РФ.
"Это посылает важный сигнал о том, способен ли народ Соединенных Штатов совершить этот [обряд] правильным образом", — добавил американский посол.
Он дипломатично ответил на вопрос, кто победил в этом неофициальном состязании: "Комментаторы в этой стране (в России — прим. ТАСС) в общем заключили, что США сделали все верно".
20 января Хантсман посетил Воскресенский Новоиерусалимский монастырь в сопровождении членов семьи, представители РПЦ провели дипломата в обитель, рассказали об истории икон, а затем он, его супруга и его дочь Грей зажгли свечи.
>> Посол США проехался по Петербургу на мотоцикле
После этого Хантсман и сотрудники диппредставительства отправились к реке Истра, где был оборудован спуск в воду. Посол появился перед камерами в махровом синем халате и в традиционных русских валенках. Промозглая погода ничуть не напугала дипломата. Оставшись в шортах, он проследовал к воде, окунулся три раза и остался весьма довольным, приобретя, по его словам, этот "незабываемый опыт", а другие американские дипломаты последовали примеру посла.
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