Захарова обвинила Совбез ООН во лжи

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Аркадий Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ . Как заявил глава ведомства Василий Грицак , информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения и сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия 1" заявила, что на заседании Совбеза ООН глава МИД Украины сначала сообщил об убийстве Бабченко, а затем о том, что не знал о спецоперации.

"Ложь в зале Совбеза — вещь, к сожалению, ставшая рутиной. И об этом мы говорим, что можно исполнять эти пропагандистские номера сколько угодно, проблема в том, что они таким образом убивают и ООН, и Совбез ООН", — сказала она.

"Представляете, какой же это фантастический маразм творится. Министр иностранных дел выступает в Совбезе, врет относительно того, что у него происходит в стране, на следующий день эта ложь раскрывается, министр (иностранных дел Украины Павел) Климкин заявляет, что он этого не знал, а (президент Петр) Порошенко говорит, что вся история нужна России, чтобы показать, что Киев не контролирует ситуацию. Это трагикомедия", — добавила Захарова.

По ее мнению, ситуация на Украине гораздо сложнее, чем ее пытаются представить.