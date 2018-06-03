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Индонезийский чиновник выучил походку Путина
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Глава Народного консультативного конгресса Индонезии выучил походку Путина 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан заявил, что восхищается президентом России Владимиром Путиным и практически выучил его походку.
" (Президент РФ Владимир) Путин является лидером, которым я восхищаюсь. Хотел бы отметить, что даже походку его я выучил практически наизусть. Еще раз искреннее спасибо за теплый прием", — сказал Зулькифли Хасан в ходе двусторонней встречи в преддверии открытия международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.
По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина 4-5 июня в Москве пройдет международный форум "Развитие парламентаризма". В воскресенье проходят двусторонние встречи парламентариев стран-участниц форума с председателем и депутатами ГД РФ.
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